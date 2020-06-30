中職／翁瑋均臨危受命繳出好投　樂天主場力退兄弟

季冠軍的爭奪來到白熱化的階段，樂天桃猿今天起再也在主場和中信兄弟展開二連戰，首場比賽他們在本土投手翁瑋均繳出「優質先發」的內容，6局只被敲4安、丟2分，還送出6次三振，加上打線穩健的發揮，終場以7:2擊敗對手。此役賽前兄弟領先2場勝差，如果這兩戰能拿下將能大大增加封王的機會。而樂天今天開賽也的確遇到了一些麻煩，一向對「黃衫軍」投得不錯的洋投卡本特因為腸胃炎無法出賽，只能由翁瑋均頂替。不過翁瑋均雖然臨危受命，但本場比賽的表現卻很不錯，首局他被周思齊敲出中外野方向的陽春全壘打，但隨後就迅速穩定下來，只在第5局又讓周思齊用高飛犧牲打敲回1分。樂天開賽處於落後，遭到廖乙忠投球的壓制，直到第3局才靠著對方外野手的失誤攻佔到三壘，並利用余德龍的高飛犧牲打回來攻得追平分。5局下廖健富獲得保送後，郭嚴文敲出帶有打點的二壘安打，隨後他自己也靠著對方投手犯規回來得分，幫助主場軍在5局戰罷以3:2領先。6局下，廖乙忠續投卻遇到了大麻煩，一出局後連續讓3名打者上壘、形成滿壘的危機，之後廖健富又適時地掃出兩分打點的二壘安打，幫助樂天持續拉開比數，隨後郭嚴文也敲出高飛犧牲打，將比分改寫為6:2。7局上，樂天啟用牛棚、換投為黃子鵬，兄弟趁機展開攻勢，江坤宇利用失誤上壘，接著王勝偉敲安，讓兄弟攻戰上得點圈，不過樂天教練團當機立斷換投，老經驗的陳禹勳三振掉了周思齊，沒有丟分。在這之後，樂天士氣高昂，第8局廖健富再補上陽春砲，個人本場第3分打點進帳；在領先分數足夠的情況下，樂天9局上讓蘇俊璋上來關門，他也連抓三個出局數完成任務，樂天以5分之差贏球。