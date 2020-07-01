小聯盟本季確定停賽　120年來首度中止

美國職棒大聯盟官網今天公布，小聯盟賽事確定全面取消，這是設立1901年以來，首度賽事因新冠肺炎影響取消。
今年大聯盟球團已經確定不派遣球員到小聯盟，也就是說2020年的小聯盟賽事已經取消。
小聯盟主席Pat O'Conner表示：「現在我們國家與組織正面臨前所未有的局面，我們將面臨首次沒有小聯盟賽事的夏季，這讓很多人感到悲傷。」
小聯盟賽事中止，也代表有很多台灣好手有機會回到中職，甚至有機會投入選秀等。
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