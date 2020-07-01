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小聯盟本季確定停賽　120年來首度中止

記者吳政紘/綜合報導-2020-07-01 09:38:08
▲Tim Tebow現在在大都會小聯盟打球。（圖／美聯社／達志影像）
美國職棒大聯盟官網今天公布，小聯盟賽事確定全面取消，這是設立1901年以來，首度賽事因新冠肺炎影響取消。

今年大聯盟球團已經確定不派遣球員到小聯盟，也就是說2020年的小聯盟賽事已經取消。

小聯盟主席Pat O'Conner表示：「現在我們國家與組織正面臨前所未有的局面，我們將面臨首次沒有小聯盟賽事的夏季，這讓很多人感到悲傷。」

小聯盟賽事中止，也代表有很多台灣好手有機會回到中職，甚至有機會投入選秀等。

 

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