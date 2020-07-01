WBSC正式宣布　U23世界盃棒球賽延到明年

世界棒壘球組織（WBSC)今天公布，原定今年9月舉行的第三屆Ｕ23世界盃棒球賽，在墨西哥開打，因為受新冠肺炎影響，確定延至明年。
原訂賽事為9月30日到10月9日，日本、台灣、古巴等隊都會參賽，不過新賽事延到明年9月24日到10月3日。
並且加上未來還有奧運等賽事，明年體育賽事可能會大爆發，第一屆U23世界盃棒球賽，由日本拿下冠軍。第二屆則是墨西哥。
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