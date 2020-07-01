警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >運動

WBSC正式宣布　U23世界盃棒球賽延到明年

記者吳政紘/綜合報導-2020-07-01 09:53:36
▲U23中華隊抵台。（吳政紘攝）
世界棒壘球組織（WBSC)今天公布，原定今年9月舉行的第三屆Ｕ23世界盃棒球賽，在墨西哥開打，因為受新冠肺炎影響，確定延至明年。

原訂賽事為9月30日到10月9日，日本、台灣、古巴等隊都會參賽，不過新賽事延到明年9月24日到10月3日。

並且加上未來還有奧運等賽事，明年體育賽事可能會大爆發，第一屆U23世界盃棒球賽，由日本拿下冠軍。第二屆則是墨西哥。

 

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀