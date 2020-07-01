日職／陷入大低潮也不放棄　王貞治開轟後哭了

日職讀賣巨人隊傳奇球星王貞治（現為軟銀球團會長），過去在球員時期，甚至在最終一季雖然還是有單季30轟的表現，但其實他也曾因為苦練「金雞獨立」打法而陷入低潮，甚至還被說「這是有極限」的打法，但是堅持這樣打擊姿勢的王貞治，卻成為世界全壘打王，也讓眾人閉嘴。1971年，當時目標7連霸的巨人隊，在8月底受到天氣影響，加上中日隊在9月19日前拿下7連勝，魔術數字一直無法減少。當時的監督為川上哲治，也說出：「希望中日隊輸越多越好。」結果巨人最後以勝率5成74奪冠，被稱為「史上最差的冠軍」。當然當時的王貞治，狀況並不好，川上表示：「仔細思考，不只王貞治一個人打擊走鐘，是全隊都打擊不振，這真令人難為情。當時川上還建議王貞治偶爾也該用「正常」的打擊方式，雙腳都運用，但是王貞治說：「我是因為金雞獨立打法陷入低潮的，當然要用這樣的打法治好低潮。」不過當時川上跟他說：「單腳打也是有極限的」，不過王貞治想起恩師荒川博跟他說過，「再怎樣也不能回去用兩支腳進行揮擊。」王貞治有聽進腦海中。結果在9月15日，巨人出戰阪神，前一天4打數未敲安的王貞治，對於阪神江夏豐，前3次打擊都被三振，阪神8局拿下2分，就眼看江夏豐要完封。但是王貞治9局上卻轟出逆轉3分砲，當時滿壘微笑的王貞治，眼眶卻紅了，賽後他說：「這樣的感覺是一一次，比生涯首度開轟還開心。」