NBA／球迷不滿聯盟支持BLM揚言抵制　爵士雙星同聲譴責

NBA將在7月底重啟2019-20年賽季，聯盟決定讓復賽成為社會議題發聲的管道，並且計畫在球場漆上「Black Lives Matter」的標語，表達對該運動的支持，沒想到卻有爵士隊球迷反彈，甚至揚言抵制，這讓爵士雙星Donovan Mitchell、Rudy Gobert相當不滿，同聲譴責。





一名署名為Thor Odinson、並自稱是爵士球迷的帳號在推特寫道：「如果你在球場漆上『BLM』標語，那你們將會永遠失去我這名球迷。再也不支持，甚至也不看你們的轉播。就像昨天一樣，回不去了。」





儘管因為新型冠狀病毒(COVID-19)的原因，Donovan Mitchell、Rudy Gobert兩人傳出不和傳言，但針對這名打算抵制「Black Lives Matter」運動的球迷，兩人在推特上砲口相當一致。





Gobert在推特寫下：「如果你覺得Black Lives Matter不重要，那或許你一開始就不該看我們比賽。」





至於Mitchell則更加直接簡短，他只打了一個「Bye」並且搭配揮手的表情符號。





該球迷貼文引起熱烈討論，甚至獲得大量轉發，而他稍早又在推特寫道：「228個讚、578個分享，很顯然我的想法並不孤單，注意一點啦爵士隊，不要將運動政治化。」



