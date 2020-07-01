中職／陳琥仍在養成階段　丘總不急著拉他上來

中信兄弟潛力新秀陳琥今天在二軍出賽，2局就被打7支安打失5分吞敗，總教練丘昌榮也不急著讓他上一軍。
丘昌榮認為，他的投球威力、還有球路控制等都還要加強，目前他是在兄弟養成計劃的球員，還不急著拉他上來先發。
不過丘昌榮也提到，剩下跟猿隊對戰還有5場，很有可能會讓廖乙忠準備。
廖乙忠也在近期先發對戰樂天5局過後就有一些狀況，丘昌榮說：「當時已經有陳柏豪準備，希望球員度過難關，有時有有時沒有，所以還要看他的續航力。」
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