NBA／斷言冠軍是湖人而非快艇　勇士嘴綠點出其中關鍵

NBA將在這個月底，把22支球隊送至奧蘭多的迪士尼樂園重啟賽季，決定最後誰能前進季後賽。然而，金州勇士「嘴綠」Draymond Green(格林)相信，最後拿下2019-20球季總冠軍的會是洛杉磯湖人，而不是快艇隊。格林最近在ESPN節目《Jalen and Jacoby》當中露臉，談到對於湖人和快艇的看法，「我認為在球季開始之前，並且以一整季長遠來看，快艇比較有冠軍相。你看看他們的陣容，他們該有的都有了，防守者有Kawhi Leonard、Paul George和Patrick Beverly。」「而當你談到Kawhi、Paul George、Marcus Morris這些人的體型，他們該有的都具備了，他們可以輕易對付任何一支球隊。而他們也可以進攻，他們有Montrezl Harrell，任何奪冠應該有的條件，他們都具備了。」格林表示。但NBA在三月爆發球員感染新型冠狀病毒，宣布停賽至今已經超過3個月，而格林認為，球季中斷、以及轉移陣地出賽將對兩隊的局勢產生變化，而且關鍵將是在「詹皇」LeBron James身上。格林表示：「但我認為，球季一但進入泡泡，湖人將會是最有贏面的球隊，因為他們有LeBron，他可以做出任何調整。而我認為，他或許可能是我們見過的NBA球員中最有紀律的，而這對泡泡聯盟的比賽相當重要，隊上有LeBron這種球員，會讓你在泡泡中佔有優勢。」