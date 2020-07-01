中職／兄弟單場5支三分砲　破中職聯盟紀錄

中信兄弟今天在桃園球場出戰樂天桃猿，兄弟打線全場轟出5發三分砲，加上陳子豪單場雙響砲，兄弟目前以20:0領先。
兄弟這場比賽打瘋了，3局上周思齊轟出3分砲開啟攻勢，4局上兄弟黃鈞聲敲出雙殺打追加分數，加上6局陳子豪又轟出3分砲，眼看兄弟就已經拉開分數。
7局上兄弟打線又狂打一輪，黃鈞聲3分砲，單局雙安，蘇緯達代打也轟出3分砲，許基宏也加碼3分砲，江國謙僅投0.1局狂失8分，陳子豪也開轟，讓兄弟勝券在握。
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