警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >運動

中職／江國謙單局被轟4發全壘打　破聯盟紀錄

記者吳政紘/桃園報導-2020-07-01 21:44:40
▲樂天桃猿投手江國謙。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.05.02）
中信兄弟今天在桃園球場出戰樂天桃猿，兄弟打線全場轟出5發三分砲，加上陳子豪單場雙響砲，兄弟單局4發全壘打平聯盟紀錄，江國謙單局被轟4發全壘打，也破聯盟紀錄。

兄弟這場比賽打瘋了，3局上周思齊轟出3分砲開啟攻勢，4局上兄弟黃鈞聲敲出雙殺打追加分數，加上6局陳子豪又轟出3分砲，眼看兄弟就已經拉開分數。

7局上兄弟打線又狂打一輪，黃鈞聲3分砲，單局雙安，蘇緯達代打也轟出3分砲，許基宏也加碼3分砲，江國謙僅投0.1局狂失8分，陳子豪也開轟，總計兄弟這場6發全壘打，有4發都是江國謙貢獻。

 

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀