中職／德保拉投出生涯代表作　丘總歸功佛斯特

中信兄弟德保拉今天對戰樂天主投7局無失分，並且投出他生涯中職代表作，只被敲出2支安打，賽後總教練丘昌榮則是把榮耀歸功於投手教練佛斯特。德保拉這場投得虎虎生風，拿下本季第六勝，丘昌榮說：「德保拉剛來，投手教練花了很多心思調整他的動作，所以要把成績歸功於投手教練。」兄弟這場比賽贏球後，拉開跟猿隊比賽勝差為2場，丘總說：「還要慢慢來，一步一步前進，我們還有很多東西要學習。」