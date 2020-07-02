中職／峮峮熱舞再度受關注　連日媒都「暈」了

▲峮峮（中）再度登上日媒。（圖／中職提供）

峮峮晃的我頭好暈」、「我很少可以看到這麼棒的舞姿」，還有長期關注PS女孩的日本球迷分析每位女孩的舞蹈，實在是有夠專業。

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的峮峮在台日擁有高人氣，尤其是她跳舞時很多球迷都特地關注，日本媒體《Full Count》也特別刊出她最近在主場熱舞的表演。峮峮跟其他啦啦隊成員一起大跳范逸臣的《無樂不作》，嶄新的舞蹈方式呈現，讓球迷耳目一新。不過有球迷在影片下方留言：「《Full Count》以峮峮讓球迷目眩神迷為標題，也再度引起台日球迷熱議。