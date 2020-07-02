NBA／揮別災難般的一年　咖哩爸透露：柯瑞超期待新球季

金州勇士隊雖然過去連續5個球季都闖進總冠軍戰，但本季卻因為傷兵過多，導致戰績成為聯盟墊底，也無緣NBA月底的奧蘭多復賽計畫，球隊當家射手Stephen Curry(柯瑞)也因季前左手骨折僅有5場出賽，而柯瑞的父親Dell Curry透露他的兒子相當期待2020-21球季的開打。Dell Curry近日受訪時談到金州勇士，他說：「我一直在和柯瑞聊，他對明年球季很期待，他說所有人已經恢復健康，而且都獲得充分休息。」「8支無法去奧蘭多的球隊，他們正在想辦法進行比賽或以其他方式參與。而勇士隊不打算那麼做，他們會專注在練習上面。Klay Thompson現在康復了，所以他們會慢慢地讓他恢復練習。他們認為自己可以再次成為競爭者，但西區的情勢將會變得更加嚴峻。Draymond Green已經準備火力全開，他在Instagram上說他要用過去的表現提醒人們，他已經在思考下一個球季了」Dell Curry說道。在2019年的總冠軍戰與多倫多暴龍爭冠的過程中，Thompson不幸扭傷十字韌帶，湯普森在2018-19年球季，繳出場均21.5分、3.8籃板、2.4助攻的表現，另外，命中率46.7%、三分球命中率40.2％、罰球命中率81.6%。