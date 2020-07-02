首屆國小足球世界盃全國決賽下周開踢　台東球隊搭飛機來

▲國小足球世界盃全國決賽，女子組8強代表。（圖／主辦單位提供）

▲國小足球世界盃全國決賽，記者會中展示國小世界盃冠軍獎盃。（圖／主辦單位提供）

首屆「國民小學足球世界盃」，將於7月10至12日在臺北田徑場舉行全國總決賽，今(2)天在台北舉行宣布記者會，台東成功國小還特意搭飛機前來參加。108學年度首度舉行的「國民小學足球世界盃」，自108年12月起於全國22縣市遍地開踢，全國共有431隊報名參加，其中男生組314隊、女生組117隊。本賽事仿照足球世界盃模式，由各縣市先進行地區預賽，在近千場預賽賽程中，最後共有代表22縣市的男生組40隊、女生組32隊晉級全國複賽，兩組再分別取8隊晉級最後的總決賽。參加今(2)日決賽記者會的體育署高俊雄署長表示，近年來，臺灣的基層足球運動風氣越來越興盛，不但在幼兒及國小階段足球運動人口增加，參與國、高中足球聯賽的代表隊近三年也增加了110隊。此外，在硬體設施方面，體育署將在全國陸續設立6座足球訓練中心，校園內的運動場地也會持續改善，希望以軟硬體並進的方式促進臺灣足球運動的發展。由於2019 新型冠狀病毒（COVID-19）關係，國小世界盃將總決賽延至7月舉行，並有限度地開放觀眾進場，大家落實「防疫新生活運動」，遵守以下防疫措施即可進場。(一) 以實名制方式，統一由單一出入口登記並繳交健康聲明書後入場。(二) 實施人流管制，以團進團出方式控管場內人員。(三) 進場時配合體溫量測、酒精消毒、並須全程配戴口罩等防疫措施。(四) 保持室外1公尺之安全社交距離為原則，座位區及相關公共區域定期清潔及消毒。(五) 規劃隔離室，觀眾若有出現身體不適症狀，由現場護理人員評估後，勸導就醫。本次由全國賽脫穎而出的冠、亞軍隊伍將可代表參加「2020國小足球世界盃國際邀請賽」，讓孩子在運動的同時也能以球會友，認識來自各國的小朋友，也讓臺灣的足球運動從國小開始就與國際接軌，共同搭建與全世界的少年一起快樂踢球的國際化平台。