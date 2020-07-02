中職／江國豪優質先發　富邦客場斬斷統一連勝之路

富邦悍將今天來到台南棒球場面對近期火力凶猛的「南霸天」統一獅，不過小將江國豪此役先發表現出色，主投6局只失1分，加上打線適時發揮，終場以4:3贏球，也終止對手的3連勝。賽前統一獅隊兩名新生代強打蘇智傑和林安可並列全壘打王的寶座，不過今天一開賽，林安可就在3局下從富邦先發江國豪手中敲出陽春砲，幫助球隊將比分追成1:1。前兩戰因為球路進壘點不佳，而慘遭敵隊打者砲擊的獅隊土投江辰晏，今天表現明顯改進不少，不過富邦打者此役把握機會能力不錯，4、5兩局申皓瑋和高孝儀都在壘上有人時適合敲安、送回跑者，讓球隊在5局打完取得3:1領先。第6局江辰晏續投，但一出局後連續被林宥穎及李宗賢敲安，還因為野手接球失誤丟掉1分，統一持續拉開分數為4:1。而今天繳出優質先發內容的江國豪，完成6局只失1分的好投後，以勝投候選人身分退場。7局下，富邦換上賴鴻誠中繼，但沒想到他在兩出局後卻遇到控球上的問題，先被陳傑憲敲出二壘安打，隨後連續投出2次保送、把場面搞成滿壘，富邦緊急換投為倪福德，但他上場立刻就被吳桀睿擊出2分打點安打，獅隊追到僅1分之差。不過在此之後，富邦提前在8局下兩出局後就換上「守護神」陳鴻文後援把關，而他也穩健的連續抓下4個出局數，讓比數凍結在4:3，客隊驚險的摘下勝利。