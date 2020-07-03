SBL／不是蘇士軒就是盧峻翔？台銀選秀不挑斑霸機率高

SBL超級籃球聯賽第18季選秀會將在7月15日登場，握有第二順位的台灣銀行近期戰力頻頻異動也格外受到外界關注，在2日確定續留謝宗融後也傳出另一名大前鋒「大元」龍弘元將離隊的消息，這也讓台銀過往引以為傲的「大前鋒海」出現缺口。台銀在簽下林郅為及續留謝宗融後可望佔據中鋒位置的多數時間，陳國維教練原先的盤算是補強小前鋒的射手位置增加深度，搭配原先今年打的不錯的林任鴻以及小號洋將，大前鋒位置龍弘元雖然受傷休養但趕上開季不成問題，大前鋒位置不至於有缺口，無奈呂冠霆、龍弘元及林任鴻先後因生涯規劃因素離隊，陳順詳又退休的情況下，讓陳國維教練直呼：「我快瘋了！」六月底時陳國維教練曾透露選秀沒意外，「不是蘇士軒就是盧峻翔」的機率非常高，不過當時他也強調謝宗融的續留將影響到後面所有的布局，可是目前在大前鋒位置可說是「倒一片」也不為過，在劉人豪膝蓋十字韌帶開刀仍在復健階段，預計趕不上開季，健康的大前鋒只剩陳侑昫一人，而隨隊練球的周暐宸能否順利加盟就成了後續包含選秀及洋將選材上很重要的一步。由於目前大前鋒方面出現缺口，有沒有可能透過選秀補強斑霸增加球隊護框能力？原先幾乎篤定「非蘇即盧」的陳國維教練態度略為鬆動，坦言「還不確定，要再討論」，不過他也認為，現階段的斑霸完成度並不高，過去與球隊友誼賽時甚至扛不住SBL層級的本土內線，更不要說與國手等級的謝宗融、林郅為兩人比較，不過如果單純評比現階段的蘇士軒及斑霸兩人，陳國維則認為現階段的蘇士軒確實比較出色，至於要用第二順位選誰，還要再想想。