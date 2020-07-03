3X3.EXE聯盟首站台北開打　吳岱豪領軍台灣球員亮相

▲台灣正式加入最具規模的FIBA3X3 認證國際聯盟，於台中市成立記者會。（圖／上寰國際提供）

▲台灣FIBA3X3 史上正式比賽最豪華陣容。（圖／球員提供）

▲去年於高雄舉辦的2019國際挑戰賽。（圖／上寰國際提供）

3X3.EXE聯盟賽開幕戰前進台北市信義區香堤廣場！7/4-5臺北站賽事為台北市政府體育局共同主辦，臺北市大同區體育會協助提供各項資源，讓臺北成為了3X3.EXE聯盟賽巡迴起點城市，接下來兩個月陸續前進宜蘭新月廣場、基隆海洋廣場、臺中市政府廣場、臺南、高雄大魯閣等知名景點開打。而所有3X3.EXE聯盟球員在執行長吳岱豪的帶領之下，於7/4開幕典禮一起亮相，最終賽在台中盧秀燕市長積極協助下，將會在台中打出最後能獲得國際決賽的資格。台中體育局李昱叡局長也表示在市長的支持下，後續也會在疫情趨緩後，也希望能積極爭取FIBA3X3國際挑戰賽到台中來開打！「3X3.EXE籃球聯盟賽」是「Absolute3X3」FIBA3X3臺灣推廣者與來自日本的3X3.EXE 三對三籃球品牌合作辦理。3X3.EXE也是全世界最大跨國3X3聯盟，全部賽事將在日本、臺灣、泰國、印尼及紐西蘭陸續開打。Absolute3X3首度與3X3.EXE攜手共事，藉由3X3.EXE的資源，聯盟中的球隊都有機會一爭出國參賽FIBA3X3的資格，讓看似不可能到達的舞台近在眼前，成為了3X3.EXE聯盟球員拼戰最大動力。吳岱豪領軍數名前SBL球員組成3X3陣容，堪稱台灣史上最豪華的3X3陣容，新北FOOTER隊由吳岱豪、洪志善、陳京華、林瑞堃、蔡峻銘及賴冠瑜，台中星動銀河有征戰過許多3Ｘ3比賽的劉衍謙、劉丁維、盧哲毅及駱俊銓。還有UBA球隊的政大雄鷹以及義守球員為班底的夢想家青年隊。5X5出身的籃球選手，他們準備挑戰全新戰場，體驗3X3的快速、碰撞、無氧的比賽模式。3X3.EXE籃球聯盟賽總共六回合，前五回合積分加總後，北區積分排名前兩名及南區積分前兩名，共四名隊伍晉級3X3.EXE籃球聯盟季後賽。第六回合賽制為12隊各隊前五回合總積分排名後，依種子順序S型方式分四組，八強後單淘汰進入冠軍賽，冠軍即取得國際FIBA3X3挑戰賽外卡資格。為推廣3X3這項運動於學生族群，ABSOLUTE3X3將在3X3.EXE聯盟賽前安排了FOOTER 3X3 U18夏季挑戰賽，讓高中生們也能夠來體驗國際級的標準FIBA3X3場地和賽事規則。