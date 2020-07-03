羽球／全團賽下周開戰　戴資穎領軍合庫挑戰20連霸

▲109年全國羽球團體錦標賽，戴資穎。（圖／主辦單位提供）

▲周天成。（圖／中華羽協提供）

▲土銀-王齊麟(右)、李洋。（圖／中華羽協提供）

▲王子維。（圖／中華羽協提供）

▲台電-陳肅諭。（圖／中華羽協提供）

109年全國羽球團體錦標賽將於7月9日至7月17日在臺北體育館舉辦，是今年度國內唯一一場職業球隊的英雄內戰，合庫、土銀、台電、亞柏、中租知名球隊無一缺席，戰況空前激烈。合庫女團在「世界球后」戴資穎領軍下今年度將有機會完成20連勝霸業，男團亦有「一哥」周天成、王子維、李哲輝/楊博軒等豪華陣容誓言奪冠。土銀男團去年雖止步四強，但作為老牌球隊加之擁有男雙第一把交椅的「麟洋配」李洋/王齊麟、全運會男單金牌林佑賢，擁有問鼎冠軍的實力！台電女團旗下擁有陳肅諭、宋碩芸等羽壇名將，曾多次殺入決賽，實力不俗。亞柏男女團去年皆奪下全團賽亞軍，相信盧敬堯/楊博涵、廖敏竣/蘇敬恒、洪恩慈等選手都能有亮眼表現，衝擊冠軍。中租方面蘇力揚、游盛博、鄧淳薰等年輕球員近期國際賽成績優異，同樣也備受期待。國內五大職業球隊全力備戰，必將為比賽帶來精采高潮。今年度由中華民國羽球協會主辦的「109年全國羽球團體錦標賽』參賽人數創下歷史新高，共計331支隊伍超過3200名選手參戰！本會為打造最合適且安全無虞的賽會環境，並配合防疫相關政策，在場館空間不足的情況下，7/9-7/17賽會期間將全程『不開放一般觀眾入場』，還請球友粉絲見諒。甲組賽程將於7/9-10二日展開預賽，11日舉行四強對決，總決賽訂於7月12日上午9時開打！其中7/11、7/12賽程將由中華電信MOD、YAHOO!奇摩運動進行全程賽事轉播。賽事期間大會官網、臉書、IG也將隨時更新，讓教練選手與廣大球迷們都能即時掌握最新戰況。