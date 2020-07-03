ABL／前璞園射手轉戰富邦勇士　主帥讚：簡偉儒外線穩定

儘管ABL因2019 新型冠狀病毒（COVID-19）停擺中，復賽還未定，但臺北富邦勇士於暑假季外期間持續補強，全力備戰未來賽事，球團今(3)日宣布，射手後衛簡偉儒正式加盟。生涯邁入第七個賽季的簡偉儒，擁有穩定的外線命中率，並曾於 2015 及 2016 年代表中華男籃出賽。今年夏天成為自由球員，短暫加入勇士籃球隊訓練後，獲得教練團的賞識。未來簡偉儒將披上勇士戰袍，期望為球隊後場帶來穩定的火力支援。身高 185 公分，體重 86 公斤，現年 28 歲的簡偉儒，過去三個賽季效力於 SBL 超級 籃球聯賽的桃園璞園建築，上個球季表現不俗，他在例行賽繳出場均 8.9 分 2.6 籃板 1.9 助攻，兩分球投籃命中率 4 成 41，三分球命中率則是達 3 成 89；累計投進 61 顆 三分彈，為全隊最高，也並列於全聯盟第四，其中有單場飆進 7 記三分球的表現，追平其生涯記錄。此外，他更在今年四月的季後賽，單場繳出 19 分，三分外線投進 5 顆三分球，兩項數據皆創生涯季後賽的單場新高。職業生涯部分，簡偉儒曾二度入選中華隊，2015 年入選第 37 屆威廉瓊斯盃國際籃球 邀請賽的中華白隊，2016 年則是與中華男籃一同出征亞洲挑戰盃。除了穩定的進攻火 力受到認可之外，簡偉儒也不時兼任控球後衛的角色。臺北富邦勇士總教練許晉哲表示，簡偉儒穩定的三分火力，團隊型的角色，以及控球的能力，是獲得教練團青睞和肯定的主要原因，期望他未來能有效提升團隊戰力。近期已加入團隊訓練的簡偉儒，將持續融入勇士隊體系，與隊友們培養出正面的化學 效應。在未來的賽事中，簡偉儒也將擔負起重要的火力供給角色，幫助球隊打出好成績。