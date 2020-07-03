NBA／復賽恐出老鼠屎？里拉德：對所有人都守規矩沒信心

NBA本月底將前往奧蘭多重啟2019-20年球季，22支球隊以「泡泡聯盟」型式復賽，對進出人員都有嚴格規定。波特蘭拓荒者一哥Damian Lillard(里拉德)也將前往奧蘭多，不過他受訪表示，對於所有人都乖乖遵守規定「沒有信心」。里拉德笑著表示：「我的信心並不是很充足，因為你說有整整22支球隊的球員，都要遵守所有相關規定？當我們擁有百分之百的自由時，不會每個人都遵守所有規則的，所以我不是很有信心。但希望會被處理到不會危害到所有人的程度。」他接著說道：「我知道那裡會有很多為我們和工作人員準備的活動，但我想說的是，我會找到放鬆的方法的，我覺得泡泡裡面還是有傳染的可能，即使有很多人在做不一樣的事情，為了安全我們就必須遵守，就算不會公諸於世也一樣。對我來說，就是什麼時候要練習？什麼時候要去重訓？什麼時候要去投藍？比賽日的計畫是什麼？其他時候我都會待在房間，我有我的PS3、PS4、還有我的錄音室設備，我的麥克風、筆電，我還有很多書，就是這樣，我會待在房間好好放鬆。」自從拓荒者在2012年選秀會中，以第6順位選進里拉德之後，他在拓荒者出賽607場，繳出24.0分、4.2籃板、6.5助攻。去年夏季拓荒者以4年1.96億美元的合約，留住這名波特蘭的看板球星。