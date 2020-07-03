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中職／胡金龍老弟發言風波　富邦將處以嚴重罰款

記者吳政紘/綜合報導-2020-07-03 18:03:06
▲富邦悍將胡金龍。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.04.19）
富邦悍將胡金龍弟弟日前利用手機在南英校友群組發出：「打爆富邦換總A！各位校友加油！」導致老哥需要下二軍負責。

胡金龍跟林哲瑄、還有右手不適的林羿豪等主力球員都在二軍，目前富邦表示，胡金龍並未隨隊，並且禁止出賽，球團還會處以嚴重罰款處分。

據了解，胡金龍很有可能無限期停賽，針對罰款細節，富邦球團目前不會公佈。

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