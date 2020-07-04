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NBA／第2名球員確診　熱火關閉訓練場館不再對球員開放

記者黃建霖/綜合報導-2020-07-04 08:31:54
▲熱火扣將Derrick Jones Jr. 。（圖／美聯社／達志影像）
繼上周新科灌籃王Derrick Jones Jr.確診之後，邁阿密熱火今日隊內再傳疫情，有第2名球員在新冠病毒的檢測結果中呈陽性，球團也被迫立刻關閉訓練場館，以控制隊內感染的情形。

熱火也是將參加奧蘭多復賽的22支球隊其中之一，不過由於陣中確診人數來到第2人，讓他們不得不暫時關閉球館，直到前往迪士尼之前都不會再對球員開放。

熱火也不是第一支出此下策的球隊，早在之前快艇就決定關閉球館，以控制疫情。熱火主帥Erik Spoelstra表示，全隊17名球員都未前往奧蘭多，包括確診的Jones。

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