NBA／騎勇大戰第5季要來了？柯瑞：勇士橫掃勝出

在過去5季，勇士和騎士總共在總冠軍賽中交手了4次，當之無愧的可稱作近年聯盟的頂尖對決。而如今兩隊都處於重建期中，競爭力不如當年，讓人唏噓。近期騎士前鋒Larry Nance Jr.開玩笑說第5次「騎勇大戰」將會在集訓中上演，對此勇士球星Stephen Curry回覆道，若真的如此勇士將橫掃騎士。NBA復賽在及，不過能夠參加的只有22支球隊，夏洛特黃蜂、芝加哥公牛、紐約尼克、底特律活塞、亞特蘭大老鷹、克里夫蘭騎士、明尼蘇達灰狼及金州勇士等8支戰績稍差的隊伍將提前「放暑假」。不過近期有媒體報導，聯盟有打算讓這8隊進行一次類似於夏季聯盟的短期集訓，或許會在9月於芝加哥打一些熱身賽，而費用將由全聯盟30隊平均分攤。Nance昨天轉發了這一則貼文，並且評論說：「有誰準備好看騎士vs勇士第五季了……」，而Curry也很有自信的在下嗆聲道：「勇士將用4場勝出！」細數兩隊前4次在季後賽交手，2015年勇士以4:2奪得球隊在千禧年後的第1座冠軍；2016年騎士完成1:3落後下的驚天逆轉，拿下隊史首冠；2017年勇士在Kevin Durant加入後以4:1擊敗騎士；2018年勇士以4:0橫掃騎士。而下一次兩隊交手，又將創造那些歷史，讓人期待。