MLB／「怪力男」強襲球直擊頭部　田中將大當場倒地不起

大聯盟近期開始近期訓練，紐約洋基今天安排日籍強投田中將大進行實戰投球，但沒想到卻發生意外，他被隊友「怪力男」Giancarlo Stanton所擊出的強襲球給打中頭部，目前送醫進行檢查和治療。根據報導，田中將大這次投球對決Stanton，結果後者擊出投手正面的強勁平飛球，直接打中田中的頭部，他當下就立刻倒在了投手丘，工作人員也立刻上前關心。過了很久田中將大才恢復過來，慢慢起身並在球隊訓練員陪同下離場，隨後立刻前往紐約的醫院進行腦震盪的相關檢查。他本人稍後也在推特上報平安，表示雖然還有一點感覺，但自己目前一切都好，感謝大家的支持和關心。田中將大近年成為洋基最倚重的先發投手，但過去他的傷病史也是頗為豐富，2014肘部發炎，2015年和2018年則是拉傷腿筋拉傷，而2019賽季後又動刀去除肘部骨刺。如今在練習中遭到球吻，運氣實在不太好，後續是否會影響投球表現仍須觀察。今年球季結束後，田中將大和洋基簽下的7年總價1.55億美元的合約也將到期，知名體育媒體《Bleacher Report》認為考慮到他的傷病和年紀，洋基隊可能不願意花大錢留他。但考慮到田中進入大聯盟後的穩定成績，他在自由市場上應該不乏追求者。