中職／張偉聖交易王尉永？富邦：持開放態度

統一獅領隊蘇泰安今天證實，確實有計劃想要拿陣中野手張偉聖交易富邦牛棚後援投手王尉永的想法，富邦球團也提出回應。富邦表示：「對於此交易，統一獅確實有提出後援投手的需求。對於球員交易的方案，球團持開放的態度，也會審慎評估，但目前並沒有任何定案。」張偉聖是2018年中職選秀獅隊第二指名，簽約金高達400萬元，王尉永則是富邦2018年第5指名，簽約金230萬，他也是陳鴻文表弟，月薪目前12萬，最快球速151公里。