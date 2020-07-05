中職／張偉聖交易王尉永？富邦：持開放態度

統一獅領隊蘇泰安今天證實，確實有計劃想要拿陣中野手張偉聖交易富邦牛棚後援投手王尉永的想法，富邦球團也提出回應。
富邦表示：「對於此交易，統一獅確實有提出後援投手的需求。對於球員交易的方案，球團持開放的態度，也會審慎評估，但目前並沒有任何定案。」
張偉聖是2018年中職選秀獅隊第二指名，簽約金高達400萬元，王尉永則是富邦2018年第5指名，簽約金230萬，他也是陳鴻文表弟，月薪目前12萬，最快球速151公里。
您是否已經年滿18歲？
延伸閱讀
想看更多
【2020台北電影節】 國際新導演競賽得獎名單看這裡
懶人投資救星！地表最強佛系投資神器存基金，7/1開放下
振興發3倍，樂天市場購物回饋36倍
飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費
攝影師精選七座「亞洲超壯麗廟宇」 台灣也榜上有名！
熱爆了！小心細菌藏衣 這神器連醫師都喊讚
台灣5G正式啟用 各家電信業者資費方案總整理
告別夏日頭髮油膩感！8大養護攻略由內而外讓毛髮不油還能很蓬鬆
有話想說？汪星人盯著你看原來是這理由...突然覺得很有愛
順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」
大學指考即將登場 考前抱「佛」腳 快把握時機拜好拜滿
漢光操演意外 上兵家屬同意放棄急救宣告不治