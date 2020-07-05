中職／詹家姊妹尖叫開球　直呼想上場

富邦悍將今邀請「詹家姊妹」詹詠然、詹皓晴開球，兩人一位當投手，另一位當打者，結果詹皓晴投出球還尖叫大笑，好險沒有砸到姊姊詹詠然。詹皓晴說：「練習時距離沒有這麼遠，上去投的時候，大概心理有數了。」結果她投出挖地瓜的球。詹詠然很怕被妹妹砸到，不過還好姊姊的擔心是多餘的。詹詠然說：「看到現場那麼多球迷真的很感動，也很感謝台灣防疫工作人員，讓我們能正常保持練習，難得長時間待在台灣，可以加強缺點。」看到這麼多球迷，自己也忍不住手癢，想要趕快比賽。