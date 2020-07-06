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中職／中職測試會登場　翁豐堉之子翁緯喬飆146公里

記者吳政紘/綜合報導-2020-07-06 10:30:54
▲翁緯喬。（圖／吳政紘攝）
前三商虎投手翁豐堉之子翁緯喬今天參加中職測試會，最快飆出146公里速球，頗有乃父之風，而他也透露第二次參加，看到球速有進步很開心。

翁緯喬前年參加測試會被刷掉，他說：「有看到自己一些進步很開心，這一年投球有加強，加上有去黑山羊特訓，提升身體素質。」

原本才137公里，翁緯喬也搭配出卡特球跟滑球擾亂打者，尤其他的速球原本就有卡特球效果，他說：「前年要來，就被老爸說不要去丟臉，今年他就很支持我。」

 

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