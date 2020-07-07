NBA／小河流復賽球衣改姓　向8年前遭無辜槍殺少年致意

經過漫長等待，NBA將在美國時間7月30日重啟2019-20年賽季，為了表達對「Black Lives Matter」運動的支持，聯盟允許球員更改球衣背後的繡字，其中休士頓火箭球星「小河流」Austin Rivers打算繡上Trayvon，來紀念2012年慘遭無辜槍殺的少年Trayvon Martin。Austin Rivers在IG發文表示：「我很感激NBA給我們這個機會，讓我們可以更改球衣上的姓氏，雖然是小事卻意義重大而且影響深遠，只不過選擇非常有限。我住在距離奧蘭多25分鐘車程的地方，那裡是Trayvon Martin無辜遭槍殺的地方。直至今日，無謂的仇恨犯罪所帶來的憤怒和痛苦，依然在我們國家引起共鳴，特別是我的家鄉。我想要向他和他的家人致敬，讓他的名字長存。當我在奧蘭多比賽時，我想要把Trayvon繡在我的背上。雖是小事，但對那裡的所有人都別具意義。他雖然不在了，但永遠不會被忘記，所有小事對BLM抗爭都非常重要。」2012年，17歲的非裔美籍高中生Trayvon Martin在一個社區中步行，遭名為George Zimmerman的男子跟蹤，兩人隨後爆發衝突，結果Martin慘遭槍殺。Austin Rivers本季繳出場均8.5分、2.4籃板、1.6助攻，命中率42.1%、三分球命中率35.8％、罰球命中率66.7％。