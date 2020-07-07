日職／洋砲紐維拉回一軍就先發　王柏融板凳待機

日職火腿隊今天開拔到大阪出戰歐力士，先發名單沒有台灣好手「大王」王柏融，他已經連續9場未先發。
火腿今天把洋砲Christian Villanueva（紐維拉）登錄一軍名單，並且讓他扛先發六棒、擔任指定打擊。
以下為火腿先發名單：
1 西川遥輝 中
2 大田泰示 右
3 近藤健介 左
4 中田翔 一
5 渡邉諒 二
6 Christian Villanueva DH
7 野村佑希 三
8 石井一成 遊
9 清水優心 捕
P 杉浦稔大
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