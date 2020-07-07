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日職／洋砲紐維拉回一軍就先發　王柏融板凳待機

記者吳政紘/綜合報導-2020-07-07 16:36:40
▲日本火腿鬥士隊外野手王柏融。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.03.30）
日職火腿隊今天開拔到大阪出戰歐力士，先發名單沒有台灣好手「大王」王柏融，他已經連續9場未先發。

火腿今天把洋砲Christian Villanueva（紐維拉）登錄一軍名單，並且讓他扛先發六棒、擔任指定打擊。

以下為火腿先發名單：

1 西川遥輝 中

2 大田泰示 右

3 近藤健介 左

4 中田翔 一

5 渡邉諒 二

6 Christian Villanueva DH

7 野村佑希 三

8 石井一成 遊

9 清水優心 捕

P 杉浦稔大

 

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