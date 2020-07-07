日職／洋砲紐維拉回一軍就先發　王柏融板凳待機

日職火腿隊今天開拔到大阪出戰歐力士，先發名單沒有台灣好手「大王」王柏融，他已經連續9場未先發。火腿今天把洋砲Christian Villanueva（紐維拉）登錄一軍名單，並且讓他扛先發六棒、擔任指定打擊。以下為火腿先發名單：1 西川遥輝 中2 大田泰示 右3 近藤健介 左4 中田翔 一5 渡邉諒 二6 Christian Villanueva DH7 野村佑希 三8 石井一成 遊9 清水優心 捕P 杉浦稔大