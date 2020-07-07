籃球／因疫無法來台　騎士前鋒意外秀出球衣收藏有科比

▲秀出強壯的手臂，下個賽季Larry Nance Jr.將轉型小前鋒，期待運用身材優勢，增加在場上發揮的空間。（圖／主辦單位提供）

▲Larry Nance Jr.示範在家自主訓練的動作，保持體能隨時重返賽場。（圖／主辦單位提供）

▲防疫期間宅在家，Larry Nance Jr.只能靠比手掌小一號的搖桿，玩玩NBA2K來打發時間。（圖／主辦單位提供）

▲國泰NBA 3x幸運參賽球迷(左起黃子強、高毓翔、張宸、洪子量)與Larry Nance Jr.視訊合影，秒被圈粉外也決定把隊名改成「南斯與他的快樂夥伴」。（圖／主辦單位提供）

結合NBA娛樂與刺激性的全球賽事「國泰NBA 3x」三對三籃球賽在上週正式啟動，這也是NBA和國泰金控自2011年展開合作關係以來，連續第10年在台灣舉辦的籃球賽事，雖然因疫情關係無法邀請球星親抵台灣，國泰NBA 3x仍透過各種方式滿足球迷的願望，今天上午克利夫蘭騎士隊前鋒Larry Nance Jr.(賴瑞·南斯二世)就透過IG視訊直播向台灣球迷分享近況，同時跨海替參加國泰NBA 3x的球員打氣。27歲的Larry Nance Jr.在停賽期間仍維持自主訓練，並透過一周四次的球隊視訊訓練保持身體狀態，可惜騎士隊本季戰績不佳，無緣到奧蘭多迪士尼參與復賽。他透露，「真的很想比賽，雖無法如願，但我一定會準時觀看每一場比賽。」同時他還在視訊中爆料，下個球季將一改過去中鋒、大前鋒打法，轉型改打小前鋒，今年夏天會提升運球和外線投射的技巧，期盼能利用身材優勢，增加在場上發揮的空間。Larry Nance Jr.在視訊中展現親切的一面，透過鏡頭大方分享他房間的擺設，最令人驚豔的是牆上掛著各式各樣的球衣，包括自己高中、大學到每一職業隊伍的戰袍，同時收藏Rudy Gay、Dirk Nowitzki和Dwyane Wade等球衣，甚至還有足球明星Messi的簽名衣。其中他最珍藏的就是Kobe的24號球衣，Larry Nance Jr.新人年從湖人起步，正好是Kobe的退休年，兩人短暫當過1年隊友，卻讓Larry Nance Jr印象深刻，「這件球衣代表我對Kobe的敬意，永遠緬懷他。」最後Larry Nance Jr.也鼓勵每一個人勇敢追夢，「我以前夢想是打NBA，現在則希望能當一名出色的球員；而每一個人都要有自己的目標，只要努力實踐，定能美夢成真。」今天的直播現場來了四個幸運的大男孩，是從今年報名國泰NBA 3x的參賽隊伍中抽出，線上與球星的提問互動歡笑不間斷，聊到喜歡的嘻哈歌手時，球星與球迷更是異口同聲直接來了段饒舌，直播結束後紛紛表示已經被圈粉，對於Larry Nance Jr.的率真親和印象深刻，更表示要將隊名改成「南斯與他的快樂夥伴」！