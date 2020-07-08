SBL／首戰新竹新球隊 台銀滿意輔大盧峻翔表現

▲自由球員劉韋辰（圖／林建嘉攝）

SBL超級籃球聯賽第18季選秀會將在7月15日登場，握有第二順位的台灣銀行近期也加緊腳步測試中意的人選，今天與新竹新球隊的友誼賽就測試了輔大畢業的盧峻翔及台藝大畢業的姜廣謙，另外今天還找來了未獲台北富邦勇士續約的舊將劉韋辰實戰測試。7日的友誼賽是新竹的新球隊首次與SBL等級球隊交戰，台銀也藉此高強度的比賽測是多位球員，包含選秀熱門人選盧峻翔及姜廣謙，雖然台銀多人高掛免戰牌，包含謝宗融、陳昱瑞、王泰傑，不過台銀仍以些微差距小勝，不過勝負並未是此戰重點，教練陳國維對於兩位大學畢業生的表現相當滿意，另外劉韋辰在外線的表現也讓他在場邊頻頻點頭。目前台銀的選秀方針沒意外的話仍會是「非蘇即盧」，先前陳國維教練就曾提過，他喜歡盧峻翔打球的「野性」，這也是台銀多數球員所缺乏的東西，而盧峻翔的好連身為對手的老大哥都不禁豎起大拇指說讚；另外隨隊練球測試許久的台藝大姜廣謙也獲得教練陳國維的好評，另一名台銀考量的人選蘇士軒周四(9日)也將投入台銀隊的練球行列，也有熟悉他的對手球員提醒陳國維教練，「蘇士軒的優點，可能不會是一、兩次練球就看的出來的」。SBL賽季結束之後台銀的補強方針都鎖定在小前鋒的位置，所以今天也特別找來劉韋辰助陣測試，他也不負眾望頻頻在外線開砲，據了解，台銀的教練團方面有相當高的意願想與他再續前緣。