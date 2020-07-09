NBA／01湖人可以打爆17勇士？歐尼爾：費雪能摧毀湯普森

勇士王朝在這5年來統治力驚人，尤其是在2017年他們季後賽以16勝1敗的驚人戰績奪冠，讓人印象深刻。不過近期湖人傳奇球星Shaquille O'Neal認為，如果讓2001年的湖人和這支勇士打一場，那前者無疑會大獲全勝。2001年的湖人同樣是只在季後賽吞下一敗，不過當年首輪是打3戰2勝制，因此他們只拿到15勝。談起兩支球隊誰比較強，O'Neal表示他們在各個位置上都能贏過那年的勇士。「我很難相信史上最佳教練Phil Jackson再加上我和Kobe，這樣的組合會無法與Steve Kerr以及他的球員們相抗衡。」O'Neal如此說道，「Kobe會對陣Stephen Curry並打出他的統治力，Derek Fisher對位Klay Thompson也能蹂躪他，Rick Fox能讓Draymond Green在上半場就犯滿離場。」O'Neal接著說，Horace Grant雖然無法壓制Kevin Durant，但他會做好自己該做的事。而最終，他本人將會主宰戰局。「我會讓Zaza Pachulia知道，為什麼我能入選名人堂而他不能。」不過這樣的說法在網路上卻屢遭吐槽，不少球迷認為其他對位都有可能照著O'Neal所說的方向走，但是要讓Fisher打爆Thompson實在是不可能的事；同時以Fox的能力，應該也不足以突破最佳防守球員Green的封鎖。