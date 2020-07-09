NBA／停賽期間瘋狂減脂25磅　狀元郎Zion不願透漏秘訣

新科狀元Zion Williamson剛過20歲生日，也在個人社群網站上分享了一張戴著口罩的訓練照，更加壯碩的身材讓不少人感到驚豔。但當媒體問到他是如何減重時，Williamson卻不願意說出秘訣。Williamson剛進職籃時體重過重，傳奇球星、現任TNT球評的「巴爵士」Charles Barkley也建議他一定要減重，不然會對雙腿造成過大的負擔。而他也的確在個人的第一個賽季就遭遇到了傷病問題。停賽期間，Williamson完全銷聲匿跡，事後才知道原來一直在苦練維持身材。其體能訓練師透露，他每天要在這方面練8小時，最終成功減脂25磅、增肌18磅，已經「變成一台訓練機器」了。Williamson在接受《ESPN》採訪時笑說停賽期間要維持體型很困難，「但我和繼父使用了多種方法來保證我的體能。現在感覺效果不錯。」不過當記者追問是用什麼方法時，他卻笑說「我不能把秘密都告訴你啊！」狀元郎努力瘦身，他在鵜鶘的隊友也很有感，「球哥」Lonzo Ball表示自己感覺Williamson變得更壯了，期待之後和他的配合。而Josh Hart則是認為Williamson的投籃似乎也有進步，如果他從季初沒有受傷，那鵜鶘可能已經是聯盟前5的球隊了。