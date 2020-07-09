中職／袁艾菲開球秀甜美笑容　連日媒也「被電到了」

樂天桃猿前身Lamigo桃猿隊在2016年7月30日邀請藝人袁艾菲到場開球，她以高亢的聲音鼓勵球迷為猿隊加油，可惜開出大暴投，不過當時球員郭修延還是幫她順利接捕。
袁艾菲是在動紫趴出現，她身穿紫色球衣，牛仔小短褲，露出白皙大腿，以及好身材。
日本媒體《full count》今年因為新冠肺炎疫情影響，大幅轉載台灣美女藝人開球影片，並以「讓人目眩神迷」來形容她的笑容。
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