警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >運動

中職／袁艾菲開球秀甜美笑容　連日媒也「被電到了」

運動中心/綜合報導-2020-07-09 09:48:53
▲袁艾菲開球。（圖／取自CPBLTV)
樂天桃猿前身Lamigo桃猿隊在2016年7月30日邀請藝人袁艾菲到場開球，她以高亢的聲音鼓勵球迷為猿隊加油，可惜開出大暴投，不過當時球員郭修延還是幫她順利接捕。

▲袁艾菲簽新東家。（圖／艾迪昇提供，2018.06.13）
▲袁艾菲簽新東家。（圖／艾迪昇提供，2018.06.13）
袁艾菲是在動紫趴出現，她身穿紫色球衣，牛仔小短褲，露出白皙大腿，以及好身材。

▲袁艾菲開球。（圖／取自CPBLTV)
▲袁艾菲開球。（圖／取自CPBLTV)
 

日本媒體《full count》今年因為新冠肺炎疫情影響，大幅轉載台灣美女藝人開球影片，並以「讓人目眩神迷」來形容她的笑容。

 

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀