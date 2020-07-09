NBA／開價3.8億！偶像男團曾住過　快艇主帥豪宅要賣了

根據美國媒體《Variety》報導，洛杉磯快艇隊總教練Doc Rivers出售他在加州馬里布海灘的豪宅，開價1300萬美元(約新台幣3.8億元)，據報導，Rivers是在2017年以950萬美元的價格買下。





自從2013年起就接下快艇隊總教練職務的Rivers，正在改變他個人的投資組合，因此最近出售他的馬里布海灘的房子，開價1300萬美元，而該物件曾經由NBC高層Don Ohlmeyer所擁有，而且偶像團體「新好男孩」成員Nick Carter曾經租過。





根據報導，Rivers在東西岸都持有投資組合，在西好萊塢擁有一棟新裝修的地中海風格別墅，每個月以16000美元的價格出租。在日落大道上則有一間公寓，是他在2014年以820萬美元價格購入。在佛州奧蘭多郊區，則還有一棟佔地1萬英尺的湖畔豪宅。





NBA的2020年季後賽將在奧蘭多舉行，雖然快艇隊至今未曾闖進NBA總冠軍戰，不過今年隊上有兩名來自加州的超級球星Kawhi Leonard、Paul George，因此由Rivers領軍的快艇被視為奪冠熱門之一。





在2019-20賽季因為疫情取消以前，快艇隊以44勝20敗的戰績，在西區排名第二，僅次於洛杉磯湖人隊，不過快艇在例行賽兩度擊敗湖人。



