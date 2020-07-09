日職／西武王牌差點被換下場　辻監督怒：混帳東西

西武隊投手今井達也被認為是「小達比修」，不但投球姿勢與球速都跟達比修在日職過去時期類似，而他也被認為是未來王牌投手候選人。
今井在昨日度過「6局危機」，過去2次出賽都在6局被KO，而他昨日安然度過，反倒是在7局，一、二壘有人，1人出局狀況下西口文也投手教練想把他換下。
遭到辻發彥監督怒斥：「混帳東西！他可是要當王牌的人，不應該被換下。」結果他主投7局無失分奪勝，表現讓辻發彥肯定。
「他是我們最期待奪勝的投手，希望他充滿自信繼續準備下一場比賽。」辻發彥說。
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