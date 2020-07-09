中職／青棒BIG3投入選秀　林子豪、林辰勳、林子崴來了

台灣青棒「BIG3」今天正式報名選秀，包括林辰勳、林子豪、林子崴三人都是未來中職希望，也相約一起到聯盟報名。林辰勳、林子崴都是畢業於穀保家商，兩人還是投捕搭擋，其中林子崴還跟統一獅隊「格格」林子崴同名同姓。林子崴目前最快球速為144公里，最想要加強到148公里至150公里，均速在143、144公里左右。林子豪則是被認為是「三拍子」好手，跑打守都有一定水準，他也自認為打擊最有機會被看上，這三位球員都有機會在前兩輪被球隊挑中，其他青棒好手還有何恆佑、林政華、林吳晉瑋等好手。