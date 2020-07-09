中職／確定了！旅美好手王維中　本季將投入中職選秀

萬眾矚目的旅美好手王維中，今天在2020年樂天Fitz啤酒記者會上，正式宣布他確定要投入中職選秀會，震撼棒壇。和陳偉殷等人不同，王維中若要加盟中職，必須參加選秀，而以他的能力和身手，一投入就將成為本屆選秀會上狀元的熱門人選。王維中過去有旅美和旅韓的經歷，2012年在海盜加盟，2014年被釀酒人挑中被完成初登板。2018年他加盟韓職NC恐龍隊成為台灣首位在韓職先發的選手。在接受訪問時，王維中坦承今年因為疫情關係，國外聯盟賽季縮水、或是延後開打，因此在考慮之後決定投入選秀。