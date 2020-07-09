NBA／十年前騎士留不住詹皇　公牛老闆一句話早看出端倪

「詹皇」LeBron James(詹姆斯)在2010年成為自由球員，並分別和6支球隊議約，最後決定落腳邁阿密熱火，和Chris Bosh、Dwyane Wade組成「三巨頭」，而公牛也是當年談約的球隊之一，事後公牛老闆Jerry Reinsdorf透露詹皇會離開騎士早看得出端倪。





當年公牛老闆Jerry Reinsdorf和總教練Tom Thibodeau一起和詹姆斯進行面談。雖然當年沒搶到詹姆斯，但Reinsdorf事後表示：「我當時告訴他應該留在克里夫蘭，但他跟我說『我們不是來自克里夫蘭，我們是來自阿克倫。』那時我就知道他是不可能再回去了。」





轉戰邁阿密之後的詹姆斯，幫熱火隊拿下兩座NBA總冠軍，他也兩度拿下總冠軍戰MVP，也奠定他在聯盟的地位，最後他在2014年夏季決定重返前東家騎士隊。





當初決定離開騎士隊的詹姆斯，引起克里夫蘭球迷群情激憤，甚至騎士老闆也寫信抨擊他，沒想到2016年的總冠軍戰，騎士隊在詹皇率領之下，在1勝3敗的絕對劣勢下逆轉，擊敗金州勇士隊，拿下騎士隊史首座冠軍。





而詹姆斯現在領軍的湖人隊，本季以49勝14敗在排名西區第一，而35歲的詹皇在本季因疫情停賽以前，繳出場均25.7分、7.9籃板、10.6助攻的出色表現，被視為目前最具冠軍相的球隊。



