羽球／東奧延期桃田賢斗多賺到時間恢復？周天成霸氣回應

▲109年全國羽球團體錦標賽，周天成賽後受訪。（圖／鍾東穎攝 ,2020.07.10）

東京奧運因2019 新型冠狀病毒（COVID-19）延期1年，各選手認為有好有壞，今年初遇車禍開刀的日本球王桃田賢斗因此有了更多時間休養恢復，不過世界第2、我國一哥周天成認為沒差，羽壇不只他一個對手，要專注在自身上。桃田賢斗今年1月中結束大馬大師賽在前往機場的路上，發生嚴重車禍，司機當場喪生，車上球員輕重傷不等，桃田賢斗原本只覺得是擦挫傷，回到日本發現右眼窩骨折，緊急開刀，目前恢復良好，準備全力備戰奧運。計畫趕不上變化，現年30歲的周天成正是爭取奧運獎牌的大好時機，無奈疫情攪局，相較年紀，25歲的桃田賢斗年輕，而周天成雖年紀較大，但近年成績和技術穩定成長，外界有目共睹，心態也越趨成熟是優勢。對此，周天成表示，「男單不只他一個選手，還有很多很厲害的選手，應該是要自己加強，專注在自己身上，繼續進步。」不覺得多了這段期間是僥倖，反而更專注在自身上，展現一哥風範。周天成今天代表合作金庫A隊，出戰109年全國羽球團體錦標賽，改任男團第二點，輕鬆以21:15、21:12拍落張恩嘉，周天成表示無論安排在哪一點要都全力以赴，「第一點是開路先鋒，第二點則要穩定軍心。」明天合庫Ａ將搶冠軍戰門票，力拼衛冕和隊史第14冠。