NBA／恩比德穿防護衣抵奧蘭多也要酸　球評偷刪文被抓包

NBA的2019-20年球季即將重啟，76人球星Joel Embiid(恩比德)日前說他厭惡「泡泡聯盟」，但還是會加入復賽行列。該言論被球評Kendrick Perkins砲轟。今天恩比德穿著隔離衣抵達奧蘭多，卻再度遭Perkins抨擊，不過Perkins眼看風向不對偷偷刪文，卻被網友抓包。





恩比德日前表示厭惡泡泡聯盟的構想，但Perkins卻在節目中抨擊那都是藉口，「你到底想不想打球啊？我可沒有聽到Patrick Beverley、LeBron James、Kawhi Leonard、Jayson Tatum和Giannis Antetokounmpo在抱怨，我不想要聽到那些有的沒的。」





儘管不喜歡聯盟的做法，恩比德今天仍穿著隔離衣抵達奧蘭多的復賽園區，但Perkins卻在推特再度開砲：「如果他覺得進入泡泡聯盟這麼危險，那他當初應該選擇退出的，又不會有人用異樣眼光看他。」





事後可能是Perkins覺得不妥，將該篇貼文刪除，另外發一篇文寫道：「做你該做的事吧，大傢伙。」不過前一篇貼文早被手腳更快的網友備份，還在Perkins新貼文下方貼出截圖，反問：「這是你嗎？」





恩比德本季繳出場均23.4分、11.8籃板、3.1助攻，他所率領的76人，以39勝26敗在東區排名第6。



