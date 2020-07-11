羽球／點出國內選手抗壓不夠　一哥周天成：要贏要做更好

世界第2、我國一哥周天成本周出戰國內賽事，這幾天和國內年輕選手對打，周天成表示反而激起鬥志，也想跟著吼叫，不過他也有感而發表示，若要走上國際，年輕選手抗壓性和心態都要有所提升。109年全國羽球團體錦標賽今(11)日展開四強爭霸，周天成今天擔任合作金庫A隊第2點，以21:13、21:9直落二勝中租19歲楊洋。終場土銀拿下前3點晉級明天冠軍戰，將力拼衛冕和隊史第14冠。周天成連三天都以直落二勝出，看得出實力明顯高上一截，談及國內選手，周天成表示，「其實國內18歲選手非常強，但上了大學，想法和環境改變會分心，企圖心少了點，有些可惜。」笑說年輕一輩太愛滑手機了。國內男單以周天成和世界第12的王子維為代表，周天成直言，國內能打近世界百名的選手很少，若要走上國際，專注度和心態都要提升，「真心去了解自己還有什麼不足，一天改進1、2個，慢慢累積和提升自己。」堅持才是最重要的。「要贏就是要做的比別人好。」周天成表示自己很樂意分享，因為自己也是過來人，單靠力量、速度肯定不夠，國內場地較小，突然到國際賽大場，風向、力量都不一樣，也是怯場原因之一，現在資訊發達，可以上網看同類型選手比賽學習調整。今天對上年僅19歲的楊洋，周天成也是拿出全力應戰，「年輕選手遇到我們會展現衝勁，也激起我的鬥志，他喊叫振臂提升氣勢，讓我也想喊一下。每一場我都回到小選手心態，去衝擊對手。」