羽球／小將陳紀廷表現出色　周天成打滿3局才驚險過關

109年度全國羽球團體賽男單團決賽，我國羽球「一哥」周天成今天擔任合庫男單的第2點，面對土銀小將陳紀廷面臨了苦戰，打滿3局才驚險的以21:17、12:21、21:18過關。周天成此前在本屆全團賽的3戰都是直落二贏球，但今天面對腳步紮實、防守出色的陳紀廷，出乎意料之外的打得辛苦，首局在暫停回來之後才慢慢主宰戰局。第2局更是被對手以9分之差大比分擊敗。決勝局兩人一路激戰，周天成一度以13:17落後4分，不過他展現冠軍球員的氣質，幾次網前調動為自己製造出殺球機會，奮勇追到18:18平手，之後更是連拿3分收下勝利，為合庫將比數扳成1:1平手。周天成表示，今天比賽球速明顯比較慢，所以對於擅長拉吊打法的陳紀廷更有優勢，自己打得比較辛苦，節奏也被對方掌握，所以發生了較多的失誤。「所以，我必須要打得更加專注，決勝局後段就是拚盡最後一口氣，也很滿意自己有去做到這一點。」周天成笑說，那時他就是想著自己田徑訓練時的辛苦，想著要把成果打出來，也很開心最後結果是好的。由於合庫第一點薛軒億輸球，所以周天成必須要奪勝，才可避免球隊面臨0:2的落後。他賽後表示，打團體賽就是這樣，隊友都在幫你加油，第一場輸掉時大家氣勢有點掉下來，所以自己也想辦法在場上拉抬聲勢。