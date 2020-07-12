中職／真正的開幕戰　象猿大戰門票完售

樂天桃猿今天在主場桃園球場出戰中信兄弟，由於兄弟上半季要奪冠就要靠這一場，猿隊也會全力阻止兄弟封王，因此預計吸引滿場球迷到場。
由於受到新冠肺炎疫情影響，今年開幕戰原定在4月11日開打，卻因為大雨延賽，今天也剛好是補賽日，同時也是兩隊「天王山」之役，兄弟也有非贏不可的壓力。
預計兄弟準備了氣泡水跟彩帶，準備在今天發放，而樂天也確定票房完售，預計可創下今年最多球迷進場人數紀錄。
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