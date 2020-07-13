中職／睽違305日　大谷翔平又開轟！

大聯盟各隊進行夏季訓練，而天使隊日籍好手「二刀流」大谷翔平，今天在紅白開轟，3打數2安打，還有2打點。大谷這場扛三棒，擔任指定打擊，或許是所有傷勢都已完全康復，他也輕鬆開轟，5局第3打席，他敲出朱外野全壘打，總計左外野飛球、右外野安打、中外野全壘打。上次實戰開轟已經是305日之久，大谷鮮少在紅白戰開轟，加上隊友「鱒魚」Mike Trout也開砲，這是本季兩人首度同場開轟。