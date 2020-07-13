中職／168局完投飆16K　余謙投入選秀成大咖

開南大學王牌投手余謙確定投入選秀會，讓20日的中職選秀會更有看頭，王維中、張進德等旅美好手回歸外，因為小聯盟也停辦，不少好手為了要延續棒球生涯，也選擇提前到中職發展。
余謙有實力，更是U18世界盃中華隊福將，今年在大專聯賽飆出150公里火球，實力不在話下。
此外，他在大專聯賽用168球完投九局，狂飆16次三振，讓不少球探驚艷，而他若能投入中職，也是一大福音。
比起留在大專賽場，余謙提前投入選秀，勢必要成為選秀會上的超級大物球員。
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