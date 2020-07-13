MLB／道奇守護神詹森也確診　大聯盟大咖球員相繼中鏢

Kenley Jansen（詹森）今天傳出確診新冠肺炎，且他將缺席首周的夏季訓練。

大聯盟預計在7月23日恢復比賽，不過隨著訓練展開，不少選手也發生確診狀況，尤其連洋基隊守護神查普曼也確診，令人擔憂復賽後怎麼辦？

Kenley Jansen一開始是他的兒子確診，之後他也出現症狀，他透過視訊說：「這是來真的。」、「可以的話真的要帶好口罩。」而他確定確診後，全家也受到影響，他目前在自家隔離中。

大聯盟道奇隊後援投手