警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >運動

MLB／道奇守護神詹森也確診　大聯盟大咖球員相繼中鏢

記者吳政紘/綜合報導-2020-07-13 10:19:09
▲Kenley Jansen。（圖／美聯社／達志影像）
大聯盟道奇隊後援投手Kenley Jansen（詹森）今天傳出確診新冠肺炎，且他將缺席首周的夏季訓練。

大聯盟預計在7月23日恢復比賽，不過隨著訓練展開，不少選手也發生確診狀況，尤其連洋基隊守護神查普曼也確診，令人擔憂復賽後怎麼辦？

Kenley Jansen一開始是他的兒子確診，之後他也出現症狀，他透過視訊說：「這是來真的。」、「可以的話真的要帶好口罩。」而他確定確診後，全家也受到影響，他目前在自家隔離中。

 

 

NOWnews關鍵字
MLB

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀