日職／被山本由伸狂K13次　栗山監督說重話

火腿隊昨日打線大改造卻失敗，面對歐力士山本由伸，監督栗山英樹推出王柏融先發扛二棒，不過火腿打線被山本的155公里速球加上140公里左右的指叉球、滑球玩弄，完投9局狂飆13次三振，最後火腿以1:2不幸落敗。
栗山英樹說：「今天他的表現誰看到，都是認為他是一位好投手，只能想辦法贏球，無法贏球的話，是我們能力不足。」
不過火腿先發河野龍生表現也很好，火腿吞下三連敗後，栗山說：「是我做監督的辦事不力，我們要好好重新再來。」
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