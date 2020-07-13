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MLB／林子偉守一壘價值高　羅里奇解釋調度

記者吳政紘/綜合報導-2020-07-13 12:43:39
▲紅襪隊林子偉。（圖／美聯社／達志影像）
紅襪隊台灣好手林子偉日前參加夏季訓練，而他也被分配到新守備位置，那就是一壘手，總教練Ron Roenicke（羅里奇）解釋，這是為今年有突破僵局的特別做法。

林子偉過去在紅襪就是超級工具人，內外野可守不說，加上一壘，他已經是全能身手，加上他速度快，可以給對手壓迫性。

羅里奇說：「我們本來就知道林子偉的守備很棒，如果他在一壘的守備，也能像在其他位置一樣，我們就是擁有一位更有價值的選手，可以幫助我們在各種不同情況作戰。」

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