MLB／林子偉守一壘價值高　羅里奇解釋調度

紅襪隊台灣好手林子偉日前參加夏季訓練，而他也被分配到新守備位置，那就是一壘手，總教練Ron Roenicke（羅里奇）解釋，這是為今年有突破僵局的特別做法。
林子偉過去在紅襪就是超級工具人，內外野可守不說，加上一壘，他已經是全能身手，加上他速度快，可以給對手壓迫性。
羅里奇說：「我們本來就知道林子偉的守備很棒，如果他在一壘的守備，也能像在其他位置一樣，我們就是擁有一位更有價值的選手，可以幫助我們在各種不同情況作戰。」
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