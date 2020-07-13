中職／中職選秀會名單出爐　王維中選秀狀元呼聲高

2020中華職棒OK忠訓國際新人球員題拔會於今(13)日報名截止,共有75名好手通過審核,加上測試會獲得推薦的48名題手,合計共123位選手投入今年選拔陣容，其中不乏擁有國手資歷與旅外經驗的選手,備受矚目的旅美好手。不管是王維中、張進徳還是U18世界盃冠軍班底余謙、林子豪。來自平鎮高中的宋晟實,都是選拔會中高關注度的熱門人選。2020中華職棒新人球員選拔會依守備位置區分為投手54名、捕手14名、内野手33名、外野手22名·其中有48人是在新人球員測試會中通過球團推薦參加，透過國手資歷報名的選手有18位，包含2019年U18世界盃冠軍陣容余謙、何恆佑，另外具旅外資歷的共有5人,包括旅美好手王維中、張進德和李其峰以及曾效力於日本職棒西武獅的郭俊麟以及廖任磊，紛紛成為本屆選秀會的球星焦點。中華職業棒球大聯盟自2013年起開放高中生選秀後，持續受到各界關注，今年有35名高中應屆畢業生參加選秀,同為Ｕ18世界盃國手的林子崴、林辰勳、林政華、王順和、林子豪及林吳晉璋等人;普門中學主戰投手楊鈺翔、三游拍檔馬傑森及馬鋼·另外來自平鎮高中的宋晟睿與毅保家商劉予承兩位則是投打雙棲二刀流的潛力好手,都是十分具未來性的年輕新戰力。今年是味全龍隊第二次選秀補強機會，前兩輪擁有兩次指名權·受到全球疫情影響,多位旅外好手投入中職選秀,將與高中潛力新秀·業餘優質即戰力一同競爭,也為今年選秀會增添不少話題。