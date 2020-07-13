CBA／氣力放盡！約瑟夫楊爆砍74分　紀錄之夜球隊還慘輸

今天CBA例行賽南京同曦在主場迎戰山東西王，陣中洋將Joseph Young此役大爆發、寫下單場猛砍74分的壯舉，並列該聯盟史上單場第三高分的紀錄，但可惜球隊終場還是以110:125不敵對手，讓他也只能徒呼負負。同曦本場比賽幾乎就是靠Young以一敵五，首節他包辦了球隊全部的21分，然而還是落後給山東多達15分。最終Young本場力戰47分鐘，總計50投27中，三分球11投6中，拿到74分、5籃板、8抄截。這不是Young本季第一次上演瘋狂得分秀，事實上今年球季CBA此前的單場最高得分為60分，也是由他所創下。本季他場均出賽39.9分鐘，可以得到35.6分、4.5籃板、6.6助攻和1.8抄截。CBA史上單場最高得分是由Errick McCollum所保持的82分，Jimmer Fredette和Quincy Douby的75分排名第2；至於Yonng則和Jared Cunningham、Robert Brown等人，並列第3。不過雖然歷史留名，但球隊輸球Young表示自己不在乎個人數據，只希望年輕球員能從中得到成長，「我會用我的經驗去指導他們，讓他們無論從技術上還是從身體上都做好準備，然後一起準備好下一場比賽。」